Le Volvo XC90 fait place au EX90 électrique

Quelques semaines après le Polestar 3, Volvo présente également son nouveau grand SUV, le EX90. Ce n’est pas une coïncidence, puisque les deux modèles reposent sur la même base toute neuve (et entièrement électrique) et partagent de nombreux équipements. Pourtant, il existe aussi de nombreuses différences : alors que le Polestar 3 offre cinq places, l’EX90 sera un modèle à sept places. Il est donc un peu plus pratique que son cousin. Sécurité avant tout Qui dit Volvo pense naturellement à la sécurité, et sur ce plan, le EX90 relève encore la barre. En fait, selon les dires du PDG Jim Rowan, c’est « la voiture la plus sûre que nous n’ayons jamais construite ». Un lidar Luminar, une méthode de détection qui utilise la lumière sous forme d’impulsions laser pour mesurer avec précision les distances, devrait entre autres permettre de s’en assurer. Pour une visibilité optimale, ce dispositif est placé au-dessus du pare-brise, dans la ligne de toit, et permet de repérer les piétons à partir de 250 mètres de distance, même dans l’obscurité.

Deux écrans L’intérieur est moderne et les inserts lumineux en bois naturel attirent le regard. Au centre, on trouve un écran de 14,5 pouces pour le système d’infodivertissement avec de nombreux services Google intégrés et une connectivité 5G. Le conducteur dispose également d’un deuxième écran, plus petit, qui lui indique notamment les directions à suivre, la vitesse et l’autonomie. Selon ses concepteurs, vous verrez toujours la bonne information au bon moment, selon que vous êtes en voiture ou en stationnement, par exemple.

L’habitacle est accessible via un smartphone : vous pouvez donc laisser la clé classique à la maison. Cela permet également de partager l’EX90 avec la famille ou les amis. Autre attention agréable : depuis le confort de votre salon, vous pouvez demander à Google Assistant de verrouiller, chauffer ou refroidir votre voiture à distance.