Mercedes-AMG Classe S 63 E-Performance : pour businessmen pressés !

Dérivée de l’expérience de Mercedes en F1, la technologie E-Performance donne des ailes à l’imposante Classe S avec 802 ch et 1.430 Nm de couple ! Equipée d’un V8 de 4 litres de cylindrée pourvu de deux turbos à double spirale. Ici, l’hybridation est utilisée dans le but d’améliorer les performances, et pas pour faire des économies de carburant !

Missile

Par rapport à la GT 63 E-Performance, la Classe S dispose d’une batterie de plus grande capacité (13,1 kWh) capable d’assurer 33 km en mode 100% électrique. Même si Mercedes annonce une consommation moyenne de 4,4 l/100 km, il est très difficile de respecter les limitations en vigueur avec un engin de 2,6 tonnes qui passe de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et qui atteint 290 km/h en pointe.