C’est un petit salon cosy, discret, où on choisit son fauteuil pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans sa vie émotionnelle. Il y flotte une petite musique et un parfum d’huile essentielle. Bienvenue à Soignies, au sas des émotions du Collège St-Vincent, disponible pour les 1è et 2è années du secondaire. En quatre mois de fonctionnement, le sas des émotions (outil inédit dans la région) en a, des adeptes ! Depuis la rentrée de septembre 2022, quatre enseignants de l’implantation, formés, y consacrent selon les besoins 5 à 6 heures par semaine en tout, à écouter et mettre en confiance des jeunes à qui en général, respectivement, ils ne donnent pas cours. Le sas a de plus en plus d’adeptes.