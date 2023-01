L’horreur sur le parking du Aldi: une maman tuée, «un homme en vêtements noirs un peu gros lui a tiré dessus… lorsqu’elle était à terre, il lui a encore tiré dessus»

L’auteur aurait pris la fuite en voiture et est toujours recherché. « Le déclencheur est peut-être un conflit dans la sphère relationnelle », a déclaré la police.

Une mère et sa fille ont été visées par des tirs sur le parking d’un Aldi, situé dans un complexe commercial à Zwijndrecht aux Pays-Bas, a indiqué samedi la police. L’une d’elles, la maman, est décédée de ses blessures tandis que l’autre a été emmenée à l’hôpital, grièvement blessée.

Cette scène d’horreur s’est déroulée devant les yeux d’autres clients. Une femme, qui faisait ses courses avec son fils au Blokker juste en face, explique d’ailleurs ce qu’elle a vu au journal De Telegraaf. « Le parking était plein à craquer mais on a soudainement entendu beaucoup de bruit. J’ai vu un homme en vêtements noirs, un peu gros. Il criait après une femme, une autre femme se tenait derrière son dos. Il a pris une arme à feu et a tiré en l’air. Il a ensuite tiré sur la femme. Mon fils a vu que lorsque la femme était à terre, il lui a encore tiré dessus. Ensuite, j’ai traîné mon fils dans le magasin », raconte-t-elle. Elle n’a ensuite plus rien vu.