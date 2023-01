Kia au Salon de l’auto de Bruxelles 2023

Pour Kia, 2022 a été une bonne année sur le marché automobile belge. Le constructeur a enregistré un surcroît d’immatriculations de 13,60%, ce qui le propulse à la dixième place dans la liste des marques les plus populaires, juste derrière Dacia. Ce succès, Kia le doit essentiellement aux ventes du nouveau Sportage qui ont atteint leur vitesse de croisière ainsi qu’à l’arrivée de son petit frère, le Niro.

Nouveau Niro

Avec la deuxième génération du Niro, Kia reconduit l’approche initiée avec la première mouture : un crossover compact et plutôt abordable qui offre le choix entre trois motorisations. Le Niro est proposé en version hybride autorechargeable, hybride rechargeable ou 100% électrique. Cette dernière permet de parcourir jusqu’à 460 km (WLTP) sur une seule charge. Autre avantage : le modèle se distingue par son esthétique plus moderne et la possibilité d’une carrosserie biton.