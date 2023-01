Françoise et ses quatre enfants, dont un en situation de handicap, risquent de bientôt se retrouver à la rue: «Rien ne change et ça devient lourd...»

Une situation intenable

Une solution qui dure donc depuis plusieurs mois et qui n’est plus tenable quand on sait que Françoise a 4 enfants : Océane, 21 ans ; Marine, 19 ans ; Clara, 14 ans et Jimmy, 8 ans. La plus jeune des filles est porteuse d’un handicap: elle souffre d’une maladie génétique grave. Le petit frère convulse quand il a de la fièvre et sa santé est précaire.

« Nous cherchons un logement depuis plusieurs mois mais c’est compliqué. Rien ne change et ça devient lourd », poursuit Océane. « La dame qui nous accueille bien gentiment, à Chaudfontaine, pouvait nous garder un peu, mais pas un an. C’est déjà bien gentil de nous loger depuis notre expulsion. Nous cherchons une maison avec, au moins, 3 chambres aux environs de Liège, pour un loyer de maximum 800€. Ma petite sœur, qui est porteuse d’un handicap, va à l’école à Cerexhe, il faudrait donc rester dans les alentours ».