Réchauffement climatique: une étude scientifique tente de savoir à quel point le corps humain peut s’adapter à des températures extrêmes

Une mission franco-suisse d'exploration scientifique envoie 20 volontaires dans différentes contrées hostiles pour étudier comment ils réagissent dans ces environnements.

Dix hommes et dix femmes, « des personnes lambda », âgés de 25 à 52 ans, sont partis en décembre pendant 40 jours en totale autonomie dans la forêt équatoriale guyanaise, avec des températures autour des 30 degrés et une humidité constante. En février, ils s'envoleront pour la Laponie finlandaise pendant la même durée, avant d'aller en mai dans le désert saoudien, où avec un mercure frôlant les 50 degrés « on pourra être au plus près de ce que pourrait être le climat d'ici 2050 ».