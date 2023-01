Anderlecht: fin de collaboration entre les Mauves et Peter Verbeke, le CEO du club

Alors que le club est au plus mal au niveau du classement et que plusieurs éléments sont susceptibles de s’en aller sous d’autres cieux durant ce mercato hivernal, Peter Verbeke n’effectuera pas son retour après des semaines passées chez lui pour combattre une lourde infection. Après avoir discuté avec Jesper Fredberg, le CEO s’est vu entendre qu’il n’y avait plus de place pour lui sur l’échiquier que la direction tente de mettre en place pour redresser un navire en pleine tempête. La principale raison de cette décision découlerait d’un mercato estival raté. Ironie du sort, la personne à la base de cette éviction est celle qui avait été dénichée par Wouter Vandenhaute pour compenser l’absence médicale de Peter Verbeke, juste après qu’il ait également précisé son incapacité à pouvoir endosser le rôle de directeur sportif et celui de CEO. Une double casquette qu’il avait pourtant acceptée de porter fin 2021, lors du départ de Jos Donvil.

L’arrivée de Peter Verbeke se voulait toutefois bruyante en février 2020, en raison de sa forte réputation construite à Gand dans la peau d’un « sportmanager » puis au Club de Bruges en tant que coordinateur du recrutement. Fan de datas, il formait un solide duo avec Vincent Kompany, un élément dont il regrette toujours le départ, et peut se targuer d’avoir réussi à attirer de jolis noms au Parc Astrid. Lukas Nmecha, Joshua Zirkzee, Christian Kouamé, mais aussi Josh Cullen, parti pour trois millions à Burnley, et surtout Sergio Gomez, venu à Manchester City contre un énorme chèque de 15 briques. Des transferts ciblés, judicieux et synonymes de réussite. Tout le contraire de garçons comme Ishaq Abdulrazak, Nilson Angulo ou Sebastiano Esposito, présentés comme des pépites mais finalement restés dans la pénombre du vestiaire depuis l’ouverture de la saison. Même la dernière recrue estampillée Peter Verbeke, à savoir Jan Vertonghen, a soufflé le chaud et le froid au sein des supporters.

C’est donc un nouveau camouflet subi par une formation qui, ce dimanche, va en découdre avec Seraing pour éviter d’utiliser le terme « maintien » de manière concrète. Débauché dans le but de « ne plus perdre de l’argent tous les ans », l’homme de 40 ans s’en va par la toute petite porte. Sans avoir pu aller au bout de ses idées pourtant maintes fois exposées sur PowerPoint. Alors qu’il avait à cœur de rendre aux Mauves leurs valeurs structurelles et leur noblesse sportive, il doit les quitter au bord de l’explosion aussi bien sportive que financière. Un énième coup dur aux répercussions néfastes dans un vestiaire d’ores et déjà paralysé par les récents résultats ? La réponse dans un Pairay prêt à profiter des errements de son adversaire pour enfoncer le clou…