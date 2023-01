D1A: un beau coup à jouer pour Seraing

Pour y croire encore, et ne pas perdre tout contact avec les formations placées juste devant eux, les Métallos doivent profiter de la crise adverse pour faire mal au Sporting et décrocher trois points aux allures d’or dans une mission sauvetage qui risquerait de devenir impossible en cas de revers. Face à des éléments qui doutent, il est souvent judicieux de mêler insouciance et frivolité. Foncer, non pas tête baissée, mais avec courage et force, pour ne rien regretter. Et finalement se dire que cette lutte face à l’une des plus prestigieuses formations du pays ne doit pas être un baroud d’honneur.