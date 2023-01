Open d’Australie: Novak Djokovic se rassure et inquiète le reste…

Une fois n’est pas coutume, Melbourne Park a vécu une journée assez tranquille, ce samedi, sans les énormes surprises qui ont rythmé la première semaine. Et donc Novak Djokovic n’a pas suivi la porte de sortie déjà empruntée par Nadal, Ruud ou Berrettini. Pourtant, il était face à un vrai test lors de ce 3e tour contre Grigor Dimitrov, 28e mondial. On connaît le talent du Bulgare, surtout face à un Serbe annoncé diminué depuis 10 jours, et sa gêne avouée aux adducteurs, en plein tournoi d’Adélaïde. Mais on connaît aussi Djokovic pour dramatiser des situations qui ne l’empêchent pas de terrasser ses adversaires, comme lorsqu’il a remporté l’Open d’Australie 2021, avec une… (petite) déchirure aux abdos. Au 2e tour contre le modeste Enzo Couacaud (191e mondial), il avait inquiété son entourage, concédant son premier set de la quinzaine et traînant la patte gauche. Mais ce samedi, contre Dimitrov, et malgré une première manche disputée (il a mené 5-3, avant de concéder trois balles de set, mais de tout de même l’emporter au tie-break), le Serbe s’est rassuré, rendant une copie pratiquement parfaite : 7-6, 6-3, 6-4. Il a certes encore dû faire appel au kiné, après le premier set, mais le test de ce dangereux 3e tour est réussi. Ce qui va lui donner des ailes pour cette deuxième semaine, et c’est donc désormais les autres prétendants qui peuvent commencer à s’inquiéter !

Alors, vraie ou fausse blessure ? Novak Djokovic donne sa version. « Ce sont des hauts et des bas, au niveau de ma jambe », avoue-t-il. « Il y a un mouvement spécifique qui me pose problème. À chaque match, je prie pour que ça passe, mais je le ressens toujours. C’est pourquoi j’appelle le kiné et je continue de prendre des anti-inflammatoires. Jusque-là, ça m’a bien aidé. Ce n’est pas une situation idéale, mais pour l’instant, je trace mon chemin… »