Coupe du monde de Hockey: les Red Lions ont-ils vraiment la poisse?

Le genou droit d’Alexander Hendrickx heurte de plein fouet celui de Yamada Shota. Un choc qui va obliger le spécialiste belge du p.c. à assister au reste de la rencontre depuis le banc de touche. Et dès le coup de sifflet final, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le joueur de Pinoké avec des premiers tests peu rassurants. Le staff médical craint une déchirure du ligament latéral interne. Ce dimanche matin, le défenseur passera une IRM à l’hôpital Apollo avec un diagnostic définitif attendu, au plus tôt, ce lundi.

Une nouvelle tuile pour les Red Lions qui les ont accumulées depuis leur arrivée en Inde. La grippe pour Nicolas De Kerpel et John-John Dohmen (qui a loupé le 2e match), des douleurs au dos pour Florent van Aubel et Arthur Van Doren (qui a dû sortir après un quart d’heure lors du match face à la Corée et qui a fait l’impasse sur le choc face à l’Allemagne) et un contact fortuit pour Simon Gougnard à l’entraînement qui l’a privé, également, du match face aux Allemands. Des circonstances qui ont obligé le coach belge à adapter, à chaque fois, son organisation et surtout à jouer avec un ou deux joueurs de moins. Si cela n’a pas eu, heureusement, la moindre conséquence dans les résultats, les organismes, eux, ont trinqué puisqu’il a fallu compenser ces absences numéraires. Et si physiquement, les Belges ont tenu le coup, ils ont parfois manqué de jus et ils n’ont jamais réussi à garder un niveau de jeu constant durant les 60 minutes.