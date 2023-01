Rallye de Monte-Carlo: en forme, Thierry Neuville conforte sa 3e place

Après la boucle matinale, Ogier comptait 30 secondes sur Rovanperä et 42.4 sur Neuville. L’après-midi commençait par un scratch de Neuville dans l’ES12, Le Fugeret – Thorame-Haute 2 (16,80 km). Le Saint-Vithois grappillait 2.9 sur Rovanperä et 3.4 sur Ogier, le Britannique Elfyn Evans (Toyota) réalisant le deuxième temps à 1.1.

Neuville poursuivait sur sa lancée dans l’ES13, Malijai – Puimichel 2 (17,31 km), se montrant à nouveau le plus rapide, devant Rovanperä (+0.2), Evans (+3.0) et Ogier (3.9). Rovanperä signait un meilleur temps spectaculaire lors de la dernière spéciale du jour, Ubraye – Entrevaux 2 (21,78 km), en nocturne. Le champion du monde reléguait Neuville à 6.7, Evans à 8.7 et Ogier à 9.8.