Un 3e combat féroce entre l’Antwerp et le Standard

« Est-ce que nous avons un sentiment de revanche par rapport au match aller ? Bien sûr que oui ». Mark van Bommel a lancé les hostilités lors de la conférence de presse préfaçant le choc de ses couleurs face au Standard de Ronny Deila. « Une équipe plus forte à domicile, comme beaucoup d’autres finalement. Notre but sera de l’emporter, pour poursuivre notre marche en avant et s’assurer le plus vite possible de notre présence dans le Top 4 ».

Un accessit tant convoité, tant par les locaux que les visiteurs. Eux qui, malgré leur manque de consistance au niveau mathématique lors des dernières semaines, se trouvent tout de même à une encolure de Gand et du Club de Bruges. Une bonne prestation sur la pelouse anversoise pourrait leur permettre de rêver à l’impossible. « Malgré tout ce que nous avons traversé, l’unité du groupe n’a pas changé ». Ces mots, ce sont ceux du coach liégeois après le succès acquis durant la semaine face à Malines. Trois points en or au classement et qui vont faire du bien au moral d’un groupe affecté par les nombreux remous en interne au niveau des transferts. Une victoire qui va également ramener de la sérénité à l’aube d’un déplacement périlleux chez l’une des grosses écuries de la compétition. Celle qui a vu partir Michael Frey, le bourreau de Sclessin la saison passée, mais qui s’apprête à accueillir en prêt Gyrano Kerk, un avant néerlandais de 27 ans en ligne droite du Lokomotiv Moscou.

Une belle opération

En parlant de poids offensif, le Standard pourrait profiter de la relative lenteur de la défense anversoise pour lancer Noah Ohio dans le grand bain. « Je suis prêt en tout cas. Prêt à aider l’équipe, que ce soit depuis le banc ou dès l’entame du match. Nous avions mordu la poussière en Coupe mais depuis, le groupe a bien réagi. J’espère que nous pourrons ramener les trois points à la maison ». Un souhait légitime mais qui passera par une abnégation sans faille. Le public bouillant de l’Antwerp va mettre la pression sur la jeune phalange rouge et blanche, tout comme les routiniers comme Toby Alderweireld ou Ritchie De Laet ne manqueront pas l’occasion de bousculer leurs opposants. Ce sera donc un combat d’hommes, un affrontement de guerriers avec en toile de fond, la possibilité d’effectuer une belle opération au classement. Bref, un match comme on les aime, entre deux équipes historiques et tournées vers l’offensive. Une rencontre attendue par tous, avec l’espoir qu’elle accouche d’un spectacle de haut vol, « tout en prouvant que l’Antwerp a appris des erreurs affichées à Sclessin », conclut Mark Van Bommel avec de l’espoir dans les yeux…