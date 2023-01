Programme 2023 varié au Gazomètre de La Louvière avec des contes lus par des drag-queens dans des locaux flambant neufs

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Province et la Ville de La Louvière sont associés dans le projet majeur de l’année 2023 qui sera l’inauguration du Gazomètre. Elle est prévue aux environs de l’automne. Les travaux d’envergure semblent bien avancer. Le déménagement des différentes entités, des livres, jeux, matériel ainsi que le transfert du personnel nécessiteront la fermeture du Gazomètre pour une période de 6 mois à partir de mai. Néanmoins les sections communales seront maintenues, les activités seront proposées dans divers lieux de l’entité louviéroise. Les responsables du réseau cherchent des solutions alternatives, comme la possibilité d’emprunter des livres, jeux, plus longtemps et le redéploiement du Bibliobus. Le prochain Bibliocontact détaillera les modifications et le programme des animations « nomades » pendant cette période de transition.