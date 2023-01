L’ancien Diable rouge Marouane Fellaini impliqué dans une bagarre en soirée à Bruxelles

« Nous avons reçu un appel vers 00H45 signalant des coups et blessures sur l'Avenue Emile de Mot », a précisé la porte-parole de la police, Ilse Van de keere. « Les protagonistes se sont dispersés à l'arrivée de la police. Quatre personnes étaient impliquées, dont les frères Fellaini, et toutes affirment avoir reçu des coups », a-t-elle ajouté. La police a dressé un procès-verbal et ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de l'altercation.