Google, Amazon, Twitter...: une vague de plans sociaux touche depuis l'été les géants de la tech

- Amazon - Le géant du commerce électronique Amazon a annoncé le 5 janvier qu'il allait supprimer "un peu plus de 18.000" emplois dans le monde, y compris en Europe. Le plan de licenciements doit concerner principalement les magasins gérés par le groupe et les ressources humaines. Le groupe de distribution avait recruté à tour de bras pendant la pandémie de Covid-19 pour répondre à l'explosion de la demande, doublant ainsi son personnel mondial entre début 2020 et début 2022. Il comptait fin septembre 1,54 million d'employés.

- Meta - Meta, la maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a annoncé en novembre dernier la suppression de 11.000 emplois, soit environ 13% de ses effectifs. Il s'agit du premier plan social de l'histoire du groupe. Meta, qui comptait quelque 87.000 employés dans le monde fin septembre, a fait état de performances financières décevantes au troisième trimestre 2022 avec un net recul de son chiffre d'affaires et de ses profits et une stagnation de son nombre d'utilisateurs.