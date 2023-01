D1A: Nilsson a sauvé l’Union face à OHL

Alors qu’elle avait débuté 2023 en boulet de canon, s’imposant de manière très impressionnante contre Anderlecht, La Gantoise (en Coupe) et l’Antwerp en une semaine de temps à peine, l’Union éprouve plus de difficultés face aux équipes de milieu de classement. Déjà accrochée mercredi au Cercle de Bruges (1-1), elle a à nouveau peiné ce samedi soir, cette fois face à une solide équipe d’OHL, les deux équipes se créant un paquet d’occasions. Si du côté visiteur, Dom (27e), Thorsteinsson (46e) et Nsingi (53e) alertaient sérieusement Moris, du côté saint-gillois, c’était surtout Boniface qui se mettait en évidence. L’attaquant nigérian, assisté sur le front de l’attaque par Nilsson et non Vanzeir blessé (et qui intéresse fortement les New York Red Bulls qui ont d’ailleurs fait une offre à l’Union pour s’attacher ses services), héritait des plus belles opportunités. À quatre reprises (6e, 14e, 23e et 46e), il tentait sa chance au but, trouvant à chaque fois Cojocaru sur sa route.

Alors qu’on se dirigeait vers un nouveau match nul, les Saint-Gillois ne baissaient pas les bras et allaient -enfin- trouver l’ouverture dans leur fameux « quart d’heure unioniste ». Lapoussin, monté au jeu à la place d’Adingra à la 65e, débordait sur son flanc gauche et adressait un centre parfait à Nilsson. Le « héros de Braga » était au bon endroit et n’avait plus qu’à placer sa tête au fond des filets, libérant un stade Marien sold out.