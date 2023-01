D1A: les Zèbres sans Ali Gholizadeh à Bruges

Une éternité pour le triple champion en titre qui doit « stick to the process » comme ne cesse de le répéter Scott Parker, son nouvel entraîneur charismatique mais pas encore magicien. Est-ce que les Zèbres possèdent les armes pour jouer un mauvais tour aux Gazelles ? Sûrement, surtout si on tient compte de leur rencontre encourageante du côté de Gand, l’adversaire principal des Brugeois dans la course au Top 4. « Mes gars avaient la sensation qu’ils méritaient plus chez les Buffalos. Cette déception va se transformer en quelque chose de positif, j’en suis persuadé… » Les paroles de Felice Mazzù concernant son groupe pourraient tout aussi bien lui convenir. Ses derniers rendez-vous avec la bande à Hans Vanaken ont souvent tourné au vinaigre, tant en début de saison lorsqu’il était à la tête d’Anderlecht (défaite 0-1) que la saison dernière avec l’Union et cette incapacité à marquer le moindre but à Simon Mignolet. En quatre parties dominées de la tête et des épaules, le mentor carolo avait pourtant chaque fois terminé les bras sur les hanches, avec un regard mêlant frustration et incompréhension.

L’envie de laver ces nombreux affronts, dont ceux menant à la perte du titre, sera donc grande, surtout quand on sait les difficultés rencontrées par son adversaire au cours des dernières semaines. « Ce n’est toutefois pas une formation en crise… » Non mais elle n’est pas bien et ses gradins semblent avoir évacué le mot patience de leur dictionnaire. Pour semer le doute chez les « Blauw en Zwart », le coach a décidé de se passer délibérément des services d’Ali Gholizadeh, en raison de l’inconstance chronique de l’ailier iranien. Désireux de trouver un autre port d’attache durant cet hiver, il ne déchaîne pas les passions chez les acquéreurs et rien ne dit que la situation changera d’ici la fin du mois…