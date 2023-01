Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors que le club est au plus mal au niveau du classement et que plusieurs éléments sont susceptibles de s’en aller sous d’autres cieux durant ce mercato hivernal, Peter Verbeke n’effectuera pas son retour après des semaines passées chez lui pour combattre une lourde infection. Après avoir discuté avec Jesper Fredberg, le CEO s’est vu entendre qu’il n’y avait plus de place pour lui sur l’échiquier que la direction tente de mettre en place pour redresser un navire en pleine tempête. La principale raison de cette décision découlerait d’un mercato estival raté.

Ironie du sort, la personne à la base de cette éviction est celle qui avait été dénichée par Wouter Vandenhaute pour compenser l’absence médicale de Peter Verbeke, juste après qu’il ait également précisé son incapacité à pouvoir endosser le rôle de directeur sportif et celui de CEO. Une double casquette qu’il avait pourtant acceptée de porter fin 2021, lors du départ de Jos Donvil.