Isabelle expose ses 29 portraits à la galerie d'art du Château Mottin à Hannut

Enseignante en Arts plastiques, Isabelle pratique depuis l’âge de ses 15 ans. Avec une préférence pour les portraits, elle a décidé de se lancer définitivement lors de la pandémie du coronavirus : « J’ai toujours préféré les portraits et dès que je pouvais, je gardais la main. Lors du confinement, l’idée de me lancer définitivement a germé. C’est une note positive à retirer de cette période ».

Pour la première fois, Isabelle Evrard peut montrer son travail à un plus large public. Après des expositions plus confidentielles, la Waremmienne propose ses œuvres à la galerie d'art du Château Mottin, à Hannut depuis le 13 janvier.

L’artiste, portraitiste aux crayons, expose ainsi 29 œuvres jusqu’au 5 mars. Des portraits représentant des mannequins, acteurs trouvés dans des magazines et mêlant blanc, noir et doré : « J’ai contacté la galerie et je m’y suis rendue pour présenter mon travail. Une personne travaillant là-bas a d’ailleurs appuyé la demande car elle avait adhéré à ce projet. Les visiteurs peuvent observer des portraits réalisés en divers formats, A4,A3 et A2 », précise l’artiste.