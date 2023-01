Drame sur le parking d’un Aldi: une maman tuée par balle, sa fille grièvement blessée, la police publie la photo du fugitif (vidéo)

Il s’agit de Minh Nghia Vuong, 49 ans, qui s’est enfui avec une voiture après le drame et qui n’a pas encore été arrêté. Une photo du suspect a été publiée sur le site de la police.

Une femme de 66 ans a été tuée et sa fille de 38 ans grièvement blessée et transportée à l’hôpital. Les victimes et l’agresseur se connaissaient, a indiqué la police samedi, mais le porte-parole n’a rien pu dire sur leur relation.