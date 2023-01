Accidents sur nos routes: deux voitures terminent sur le toit à Roly et Treignes

Ce samedi en fin d’après-midi, un accident a eu lieu sur la N5 à hauteur de Roly (Philippeville). La voiture roulait dans le sens Couvin-Charleroi quand elle a subitement dévié de sa trajectoire et terminé sur le toit.

L’ambulance, la citerne et la pompe de Couvin sont intervenues sur place ainsi que la police de la route. Le dépanneur Pascal Leseine de Chimay s’est chargé de remorquer la voiture.

Pas de blessés à Treignes

Un peu plus tôt, un autre accident du même genre s’est déroulé à la rue Eugène Defraire à Treignes (Viroinval). Là aussi, le véhicule a terminé sa course sur le toit. À l’arrivée des secours, les deux occupants étaient déjà sortis de la voiture. Les pompiers de Couvin et deux ambulances ainsi que la police locale sont intervenus. Il n’a pas été nécessaire d’emmener qui que ce soit à l’hôpital.