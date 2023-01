Seraing – Anderlecht: l’arbitre a donné son accord pour jouer la rencontre, la décision finale revient aux autorités

La rencontre entre Seraing et Anderlecht de ce dimanche après-midi est confirmée. D’après les informations de HLN, l’arbitre Kevin Van Damme a inspecté la pelouse du Stade du Pairay à Seraing et a décidé de confirmer la tenue du match. Kevin Van Damme vient d’inspecter le terrain, et selon l’arbitre, il n’y a aucune raison de ne pas jouer. Néanmoins, il n’est pas encore certain à 100 % qu’il y aura un match effectif, car les routes menant au Stade du Pairay ne sont pas exactement en bon état. Il attend donc maintenant le feu vert du bourgmestre et des services de sécurité.

Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 16h.