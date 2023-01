Pier Antonio Panzeri prêt à tout balancer dans le Qatargate: comment s’est passé le parcours du premier repenti en Belgique?

Dejan Veljkovic a été le premier repenti de Belgique, et le dossier dans lequel il a livré bon nombre d’informations est en voie d’aboutissement. Que tirer comme conclusions de cette expérience, pour tous les intervenants ? L’agent serbe de joueurs et d’entraîneurs Dejan Veljkovic (52 ans) avait été arrêté le 10 octobre 2018 lors de la vague de perquisitions (une quarantaine en Belgique et une quinzaine à l’étranger) qui avaient mis en lumière l’existence d’une enquête de grande envergure pour organisation criminelle, blanchiment d’argent et corruption privée dans le football belge. Le quinquagénaire figurait au cœur du système qui aurait permis, entre autres, de payer une partie des salaires et primes au noir, notamment via de fausses prestations de scouting. Le 20 novembre 2018, après avoir passé trois semaines à Lantin puis avoir été transféré à la prison d’Anvers, il a été libéré sous conditions et son conseil, Me Kris Luyckx, a annoncé qu’un accord avait été pris avec le parquet pour lui accorder un statut de repenti. Le quinquagénaire, malade durant sa détention, avait perdu une dizaine de kilos.

de videos Dejan Veljkovic était un élément-clé de ce dossier de Footbelgate, puisqu’on l’y retrouve à presque tous les coins. Obtenir le statut de repenti demande qu’on ait occupé une place importante dans l’organisation criminelle, puisqu’il faut que les renseignements livrés soient nécessaires à l’enquête et que certaines des informations ne puissent être obtenues que par ce biais. Lors des perquisitions, tous les dossiers de l’ancien agent avaient été saisis, et ils remontaient à 10 ans… Il détenait en outre des petits carnets dans lesquels il tenait une comptabilité de l’argent versé, et ce en utilisant des surnoms ou des initiales pour les destinataires. Si la justice pouvait espérer pouvoir décrypter tout cela, certaines informations pouvaient lui échapper et le temps et les moyens consacrés à l’enquête auraient été encore bien plus importants que ce qu’ils ont été.

Lire aussi L’avocat de Pier Antonio Panzeri évoque le statut de repenti de son client: «S’il veut obtenir sa réduction de peine, il n’a plus intérêt à mentir» Au total, fin 2018 et courant 2020, Dejan Veljkovic a été entendu durant environ 200 heures, à l’occasion de 27 auditions. En échange de ses révélations, il s’assurait de ne pas avoir de procès et de connaître immédiatement la peine qui serait prononcée contre lui : il écopait de cinq ans d’emprisonnement avec sursis total, d’une amende avec sursis également, et les avantages illégaux tirés de son activité, estimés à 3,9 millions d’euros, lui ont été confisqués, notamment en procédant à la vente de la villa qu’il venait de faire construire à Schoten (région anversoise). C’était pour lui l’assurance de ne pas se retrouver en prison, alors qu’en 2015, une peine de huit ans d’emprisonnement avait été prononcée à l’encontre de l’ancien agent de joueurs Pietro Allata par la cour d’appel de Bruxelles dans l’affaire des matchs truqués.

Lire aussi Scandale au Parlement européen: pourquoi Pier Antonio Panzeri a finalement disculpé Marie Arena L’accord, qui a été homologué par la chambre des mises en accusation d’Anvers, n’était valable que s’il effectuait bien ses déclarations et que s’il ne faisait pas d’omissions ou mensonges volontaires. Il doit en outre, et ce toujours à l’heure actuelle, rester à la disposition de la justice, par exemple pour des confrontations qu’auraient demandé les inculpés du dossier -ce qui n’a jusque là pas été le cas. Le parquet a, dans cette affaire, tracé un réquisitoire de renvoi à charge de 56 personnes physiques et une personne morale. Dix d’entre elles ont déjà conclu, à la fin de l’année dernière, une transaction avec le parquet, qui n’est pas une reconnaissance de culpabilité mais qui met un terme aux poursuites à leur encontre. D’autres inculpés du dossier, notamment les frères Bayat, auraient aussi poussé la porte du parquet fédéral récemment pour entamer des négociations financières qui, d’après nos informations, portent sur des montants « très élevés ». Pour Me Luyckx, c’est grâce aux déclarations de Dejan Veljkovic que les inculpés du dossier peuvent envisager ce type de démarche avec la justice.