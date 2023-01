Le chanteur Dave dévoile la somme colossale qu’il a perçue pour une publicité culte des années 1990, vantant les mérites d’un fromage hollandais

« J’adore l’Edam ». Vous vous souvenez peut-être de cette pub dans laquelle Dave témoignait son amour pour le fromage hollandais (ou laisser planer le doute sur autre chose ?) Trente ans plus tard, le chanteur est revenu sur ce spot humoristique.

On le sait, Dave n’a pas sa langue en poche. Et il nous l’a encore prouvé sur le plateau de « TPMP People », ce samedi 21 janvier. Le chanteur de 78 ans était l’invité de Matthieu Delormeau, sur C8. Sans filtre, l’interprète de « Vanina » a répondu à toutes les questions de l’animateur et de ses chroniqueurs, y compris celles d’ordre financier. Dave a notamment révélé qu’il avait participé à « Mask Singer » « pour l’argent ». Il est également revenu sur sa participation à une publicité mythique...

La journaliste et chroniqueuse Isabelle Morini-Bosc s’est rappelée de cette pub que Dave avait tournée dans les années 1990, vantant les mérites du fromage Edam. « J’adore l’Edam », déclarait alors le chanteur néerlandais. Une grosse révélation pour une personne qui, de notoriété publique, est en couple avec un homme depuis 52 ans (vous avez saisi le jeu de mots ?).