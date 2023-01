Tom Boonen songe à sortir de sa retraite: «Je suis en train d’y réfléchir»

Quadruple vainqueur de Paris-Roubaix, Tom Boonen songerait à revenir à la compétition. L’Anversois de 42 ans s’est confié à ce sujet durant les Vélofollies, le salon du vélo qui se tient à Courtrai ce week-end.

Au micro de Karl Vannieuwkerke, il explique alors : « Je suis en train d’y réfléchir, j’ai encore quelques doutes mais j’ai une énorme envie de recommencer à courir ». Le cycliste belge a quitté le peloton en avril 2017 lors d’un dernier Paris-Roubaix.

Cependant, malgré cette envie, il souhaiterait s’orienter vers d’autres discpines : « Je pense à des compétitions comme le Roc du Maroc ou des courses de gravel. »

Et de conclure : « Qui sait, je pourrais peut-être leur donner le tournis lors d’un tel championnat du monde. En tout cas, cette discipline grandit énormément et a un potentiel gigantesque. Je le comprends car cela renvoie à la nature même du cyclisme : la nature et la liberté. »