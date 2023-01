Coupe du monde de hockey: les p.c. et les shoot-out au cœur de l’entraînement des Red Lions (vidéo)

C’est sous une chaleur étouffante et plus de 31 degrés que les joueurs belges se sont entraînés, ce midi, sur le terrain 2 du Kalinga Stadium. Une session qui s’est déroulée sans Alex Hendrickx qui a entamé sa revalidation à l’écart du groupe et qui a passé une IRM au genou droit, en début de matinée, et sans Arthur Van Doren, qui a travaillé, plutôt, son renforcement musculaire pour éviter une rechute après sa blessure au dos. En ce qui concerne l’état de santé du défenseur anversois, c’est le silence radio le plus total. Une demande du coach qui ne veut, en effet, laisser filtrer aucune tendance qui pourrait influencer ses futurs adversaires. Un forfait éventuel ne serait annoncé que ce lundi en fin de matinée. De son côté, le joueur de Pinoké semblait en bonne forme. Il a rejoint le groupe en fin de séance et il marchait tout à fait normalement même si le diagnostic peut révéler une déchirure du ligament interne.

de videos

Dans le groupe, il régnait la même bonne humeur habituelle. Des Lions détendus mais très appliqués sur chacun des exercices. Après une vingtaine de minutes d’échauffement sous les ordres de Mick Beunen, les attaquants ont travaillé par groupe de 2 pour peaufiner la finition, les déviations et les rebonds devant le but. Dans un autre coin du terrain, le reste des joueurs a travaillé les possessions avant de se livrer à une longue session de p.c. et de shoots-out. Loïck Luypaert, Tom Boon, Tanguy Cosyns et Nicols De Kerpel ont soigné leur sleep avant de passer pas mal de temps, également, sur les phases en affinant les détails de nombreuses variantes. Une partie de l’entraînement que le staff a demandé évidemment de ne pas filmer afin de ne rien dévoiler. Et Adam Commens, le directeur technique national, veillait au grain puisqu’il a demandé, à un moment, à un groupe d’Indiens qui observait la séance de ne pas rester derrières les grillages et de retourner vers le stade.

Le groupe suivra attentivement le 8e opposant l’Inde à la Nouvelle-Zélande

« C’était une session assez légère », reconnaissait Sebastien Dockier avant de remonter dans le car pour retourner à l’hôtel. « Nous avons soigné certains détails. Nous voulions surtout toucher la balle avant de travailler les p.c. et les shoot-outs qui seront certainement très importants dès les matches à élimination directe. C’est toujours bien de pouvoir tirer un maximum au but pour sortir avec un bon sentiment à 2 jours de notre prochaine échéance. Le voyage à Rourkela a été une chouette expérience et nous l’avons parfaitement digéré. Nous allons encore affiner certaines choses, demain, mais nous serons prêts à 100 % mardi soir pour ce quart de finale. »

Les réunions vont encore se multiplier lors des prochaines 48 heures. Michel van den Heuvel et son staff ne veulent rien laisser au hasard avant la prochaine rencontre face au vainqueur du match opposant l’Inde à la Nouvelle-Zélande. Une rencontre que plusieurs Red Lions viendront d’ailleurs suivre dans les tribunes du Kaling Stadium en fin de journée (14h30, heure belge) afin de la vivre au plus près devant un stade qui devrait afficher complet avec près de 15.000 supporters indiens survoltés.