«Three Identical Strangers»: c’est quoi ce documentaire sur des triplés séparés à la naissance, qui cartonne sur Netflix?

Il y a cinq ans, le prestigieux festival américain de Sundance récompensait le documentaire « Three Identical Strangers » d’un prix spécial du jury. Le film avait alors été acclamé par la critique, mais était complètement passé inaperçu chez nous. Aujourd’hui, il connaît un nouveau souffle grâce à Netflix.

Mis en ligne sur la plateforme, « Three Identical Strangers » narre, en 1h30, la folle histoire de triplés américains séparés à la naissance. Tout commence en 1980 lorsque Robert Shafran (alias Bobby) débarque à l’université. Alors que son intégration se déroule à merveille, il se fait alpaguer par un certain Michael, le meilleur ami de son « sosie », Edward Galland (aka Eddy). Lequel est, en réalité, son frère jumeau. Facile, ils sont tous les deux nés un 12 juillet et ont été adoptés. Un incroyable destin que les médias s’empressent de relayer. Un beau jour, un homme prénommé Allan tombe sur un article relatant cette histoire. Il remarque que les jumeaux ressemblent curieusement à son ami, David Kellman. Les trois frères se réunissent et ne peuvent s’empêcher de constater leurs ressemblances, à la fois physiques et comportementales. Bobby, Eddy et David enchaînent les interviews et plateaux de télévision, en dépit d’un certain malaise qui règne en coulisses…