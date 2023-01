Trois nouveaux pianos dernière génération viennent étoffer la collection d’instruments de l’Académie de musique de Courcelles

Voici quelques jours, l’Académie a reçu deux pianos à queue ainsi qu’un piano droit, qui vont rejoindre les deux pianos droits acquis il y a 2 ans. « Il est essentiel pour nous de soutenir le milieu culturel et encore plus de permettre aux Courcellois de bénéficier de cours variés et de qualité. La culture, c’est développer ses sens, s’ouvrir à la richesse, à la découverte et à l’épanouissement de chacun. L’acquisition de ces pianos va permettre aux élèves de pratiquer et d’apprendre avec un certain confort et un matériel de qualité », indique Johan Pétré, l’échevin de l’Académie de musique, des arts de la parole et du théâtre, Johan Pétré.

Le directeur, Jean-Vincent D’Agostino, pianiste lui-même, connaît l’importance de mettre à disposition des élèves et des professeurs des pianos de première qualité. L’équipe pédagogique et les élèves pourront ici travailler sur des instruments de dernière génération.