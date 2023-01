Christine, 62 ans, agressée, violée et laissée pour morte dans un parc à Laeken: un avis de recherche lancé, «je n’ai jamais rien vu de tel en seize ans dans la police»

Selon les informations de Het Laatste Nieuws, la victime est une femme de 62 ans, appelée Christine (prénom d’emprunt) : « Il m’a serrée extrêmement fort. Ça devenait noir devant mes yeux. À ce moment-là, je me suis dit ‘Est-ce qu’il se rend compte qu’il peut me tuer ? », a-t-elle raconté.

L’agression a été filmée par une caméra de surveillance : « Ce n’est qu’après avoir visionné les images que l’on s’est rendu compte de la violence de l’agression », a déclaré un enquêteur à HLN. « Je n’ai jamais rien vu de tel en seize ans dans la police », a-t-il continué.

La police et le parquet ont lancé un avis de recherche.

L’auteur mesure entre 1m80 et 1m85, est de corpulence normale et a les cheveux foncés rasés autour du crâne. Au moment des faits, il portait une chemise blanche, un bermuda gris et des baskets noires à semelles blanches.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant cette affaire, nous vous invitons à prendre contact avec la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu .

Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.