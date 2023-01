Avez-vous cet homme? Il est recherché pour viol dans le parc L28 à Laeken

Le dimanche 22 mai 2022 vers 09h05, un individu a molesté et violé une femme sur le sentier pédestre du parc L28 situé à proximité de la rue Tielemans à Laeken.

La victime de 62 ans faisait son jogging quand elle a été attrapée par un homme. « Il m’a serrée extrêmement fort. Ça devenait noir devant mes yeux. À ce moment-là, je me suis dit ‘Est-ce qu’il se rend compte qu’il peut me tuer ?’ », témoigne Christine (prénom d’emprunt) dans « Faroek » pour Het Laatste Nieuws. « Comme il continuait à tirer, je me suis laissée tomber en arrière. Il m’a donné un gros coup sur la tête, et à partir de là, je ne me souviens plus de rien. »

Agression filmée

Une caméra de surveillance a filmé presque toute l’agression. « Ce n’est qu’après avoir visionné les images que l’on s’est rendu compte de la violence de l’agression », explique Erwin Van Verdegem, de la police de Laeken, à Het Laaste Nieuws.

dCrI2cNGJiI

Alors que la victime est inconsciente au sol, l’agresseur la frappe et la traîne un peu plus loin pour la violer. « Je n’ai jamais rien vu de tel en 16 ans dans la police », confie l’enquêteur à Het Laaste Nieuws, pour qui on pourrait « même parler d’une tentative d’homicide ».

La police et le parquet ont lancé un avis de recherche. L’auteur mesure entre 1m80 et 1m85, est de corpulence normale et a les cheveux foncés rasés autour du crâne.

Au moment des faits, il portait une chemise blanche, un bermuda gris et des baskets noires à semelles blanches. Pour tout renseignement, veuillez contacter la police au numéro gratuit 0800.30.300 ou par e-mail avisderecherche@police.belgium.eu