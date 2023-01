Tentative de vol déjouée au Aldi de Libramont, la cliente qui a mis les voleurs en fuite témoigne : « J’ai couru derrière deux d’entre eux »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Samedi en début de soirée, trois individus d’origine géorgienne, ont tenté de voler des caisses de Champagne et de Pastis au magasin Aldi de Libramont. Le premier attendait au volant d’une voiture garée sur le parking. Le second se tenait près des portes automatiques du magasin afin de faciliter la fuite du troisième. Et ce petit stratagème aurait pu fonctionner sans la vigilance d’une des clientes présente au moment des faits.