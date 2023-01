Création de la «TP Academy» une formation dans le secteur de la construction, unique en Province de Luxembourg !

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Thomas & Piron lance son nouveau concept de formation : « La TP Academy ». Avec pour finalité et en collaboration avec l’IFAPME : pouvoir proposer un CDI aux apprenants qui auront suivi l’ensemble du parcours et acquis les compétences nécessaires. Le recrutement des candidats débutera le 24 janvier et couvrira la Wallonie entière.