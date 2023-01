Chaos sur la plage de Blankenberge en 2020: cinq Bruxellois renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bruges

C’était une chaude journée d’été en pleine pandémie de coronavirus et des normes de sécurité sanitaire qui y étaient liées. Ce 8 août 2020, des milliers de personnes se sont pressées vers la côte pour profiter de la brise marine. Des centaines de Bruxellois sont également de la partie.

La situation dégénère totalement aux alentours de 17h. Une bagarre éclate entre un groupe de jeunes et des personnes venues leur demander de respecter les gestes barrières et, in fine, de quitter la plage s’ils ne les respectaient pas. Cette échauffourée prend rapidement des allures d’émeute impliquant au moins une cinquantaine de jeunes et les forces de l’ordre.