Enfourchez votre VTT ou chaussez vos baskets pour la bonne cause à Mons

Le CPESM (centre provincial d’enseignement spécialisé de Mons) est un institut médico-pédagogique provincial qui accueille, scolarise et héberge des enfants, mais aussi des adultes, en situation de handicap.

Roulez (ou marchez) pour la jeunesse ! Voici une occasion de se dépenser tout en participant aux futurs projets sportifs des élèves de l’école fondamentale et des jeunes internes du service résidentiel pour jeunes du CPESM, situé à Ghlin.

Grâce à l’énergie de Steve Scaufflaire, chef-éducateur au SRJ, et de Johan Stiévenart, maître spécial d’éducation physique à l’école fondamentale, cette activité pourra en tout cas à nouveau avoir lieu, après une tempête en 2020 et deux éditions empêchées par le Covid. Ils sont bien sûr précieusement secondés dans leurs tâches par leurs collègues, mais aussi par les jeunes, qui mettent la main à la pâte le jour même et dont certains participeront à la marche de 5 km.

Les bénéfices seront répartis pour financer les projets sportifs des jeunes : participation à des journées ADEPS, sorties bowling, matchs de basket, journées « piscine » au Grand Large…

Modalités

Inscription sur place le jour même dès 7h30 (dernières inscriptions à 10h30) – Départ libre.

Participation de 5€ et de 3€ pour la marche (5 km).

Ravitaillement(s) prévu(s) sur les parcours VTT 25 – 35 – 50 km.

Le parcours VTT passe par les bois de Baudour, Sirault et Ghlin et est à 90 % boisé.

Départ du CPESM, rue du Temple, 2 à Ghlin. Entrée sur le site par la route de Mons.

Pour vous sustenter, un bar ainsi qu’une petite restauration sont prévus (barbecue, soupe…).