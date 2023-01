Le street workout arrive à Evere

Du nouveau à Evere. La commune a installé deux nouvelles infrastructures pour faire du sport. Un premier dispositif de street workout se trouve avenu Gibet dans le quartier Platon et un second est situé avenue Henry Dunant dans le quartier Destrier.

Le Street Workout permet le développement musculaire. Cette pratique se situe à mi-chemin entre la musculation et la gymnastique suédoise et consiste principalement en un enchaînement soutenu de figures de force, de résistance, de souplesse et d’équilibre.