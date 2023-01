«Le Chermanne» ferme ses portes à Charleroi: «la situation d’un quartier devenue insupportable» a eu raison du restaurant, déclare Stéphanne Chermanne

La rumeur bruissait depuis quelque temps. Mais elle avait toujours été démentie… jusqu’à ce dimanche. Sur Facebook, le chef a annoncé la fermeture de son établissement.

« Chers clients, Chers amis, 7 années passées à l’avenue de l’Europe à Charleroi. Autant d’années pour autant de plaisir à vous accueillir chez nous et à vous gâter de notre cuisine canaille. Le temps est venu de baisser le volet et de ne pas réouvrir comme cela était prévu ce lundi 23 janvier. Si, comme d’autres de nos collègues, nous avons connu les difficultés du Covid et avons été impactés par les lourdes charges des ressources énergétiques, la situation de notre quartier est devenue insupportable : les travaux de la Ville Haute, les grosses problématiques d’accès et de parking et l’insécurité grandissante et incontrôlée ont provoqué une baisse implacable de la fréquentation. C’est donc avec un profond regret que nous allons fermer notre restaurant et quitter le centre de Charleroi pour souffler, pour faire une pause, prendre le temps de la réflexion et, bien sûr, si cela est possible, repartir vers de nouveaux projets. Par ce message, nous tenions aussi à remercier vivement les fidèles clients qui nous ont suivis toutes ces dernières années, nos fournisseurs, qui nous ont épaulés dans les difficultés, et nos collaborateurs, sans qui, la maison ne saurait fonctionner. Un tout grand merci à tous ».