Bonne nouvelle après les chutes de neige: plus aucun Liégeois sans électricité

Suite aux chutes de neige survenues ce vendredi en région liégeoise, 300 personnes s’étaient retrouvées sans électricité. Les Liégeois touchés provenaient des communes d’Aywaille, Comblain-au-Pont, Sprimont, Trooz et Jalhay. Malgré l’intervention de RESA, plusieurs pannes d’électricité devaient encore être réparées ce samedi.

Les conditions compliquées pour atteindre ces pannes rendaient le travail des agents très difficile. Il a parfois fallu plusieurs heures avant d’atteindre certaines coupures : « Les voiries secondaires étaient verglacées et nous bloquaient dans nos missions de rétablissement. Huit de nos lignes électriques ont été brisées par des arbres. Onze groupes électrogènes avaient été commandés durant la nuit dont certains étaient toujours en route et bloqués samedi, faute d’accès », expliquait le gestionnaire de réseau ce samedi matin.

Mais dimanche, la situation a semble-t-il été réglée. Contacté une nouvelle fois par nos soins, RESA expliquait que plus personne n’était privé de courant : « Nous n’avons plus de sans courant lié à la tempête de neige. ». Mais le travail n’était pas fini : « Il reste 21 interventions urgentes, qui concernent des lignes et des torsades en danger. Un total de 158 interventions ont été réalisées depuis ce vendredi. Dans les 158 interventions nous avons eu 61 « sans courant » ».