Football: un entraîneur de D3 espagnole annonce qu’il va alterner avec le télétravail jusqu’en fin de saison pour raisons familiales

Un entraîneur de D3 espagnole, Alberto González a annoncé cette semaine qu’il exercerait son métier en semi-présentiel pour le reste de la saison. Une décision qu’il explique par plusieurs problèmes familiaux. L’entraîneur est en plein divorce avec sa femme et veut passer plus de temps avec ses filles.

À la radio Cadena Ser, l’entraîneur explique : « J’ai approché le club pour dire que j’avais une situation dans laquelle ma présence était nécessaire à Malaga, dans ma ville, j’allais devoir partir. Cette possibilité de télétravail ne m’a même pas traversé l’esprit ». Par la suite, le club lui a proposé des solutions intermédiaires mais il a insisté : « ma priorité était d’être ici une semaine sur deux. »

« S’il y avait une solution qui me permettait de combiner cela, j’étais ravi. La dernière chose que je voulais, c’était de les laisser en plan, mais parfois, dans la vie, il faut savoir établir des priorités », justifie l’entraîneur.

Ainsi, il clarifie la situation : « Il y a encore beaucoup de choses en suspens, mais au début, ce à quoi nous pensons, c’est que mon frère, qui est l’entraîneur adjoint et qui a beaucoup de poids dans l’entraînement quotidien, assumera ce rôle les jours où je ne serai pas là. Il l’assumera et je le compléterai de loin, en suivant les entraînements et le championnat à la vidéo. »

Les débuts du télétravail en compétition officielle auront lieu ce dimanche lors du match de Primera RFEF (entre la réserve du Celta de Vigo et Linares). « Je porterai l’oreillette pour être en communication continue et je regarderai le match en vidéo », conclut-il.