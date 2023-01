Après des problèmes liés au verglas, les pistes de l’aéroport de Liège sont à nouveau ouvertes

Après avoir été contraint de fermer ses pistes samedi à cause du verglas, l’aéroport de Liège a finalement repris ses activités ce dimanche matin : « Oui, on sort enfin la tête de la neige ! », expliquait dimanche Christian Delcourt, porte-parole de l’aéroport. « Les atterrissages dépendent des décollages car nous devons gérer les parkings avions. Mais il n’y a plus de file d’attente sur le taxiway. Nous avons ouvert un créneau aux atterrissages entre 11 et 15h. Ce créneau a été ensuite fermé et nous avons laissé notre centre opérationnel décider au cas par cas. Le personnel a fait un boulot formidable pour garder les pistes, les taxiways et les stands ».

Samedi, la situation était chaotique à Bierset. Le problème se situait surtout au niveau de la zone nord, là où se trouvent les parkings des avions. À cause du verglas, il était impossible d’y ranger les appareils. Un « pushback » (véhicule motorisé), qui poussait un avion, a également glissé et s’est mis en dessous de cet appareil. Des travaux de déneigement et d’épandage ont été effectués durant tout le week-end.