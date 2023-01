Merveille Bokadi sur la défaite des Rouches contre l’Antwerp: «Relever la tête et penser au prochain match»

L’Antwerp a dominé le Standard 4 buts à 1 dimanche, lors de la 22e journée du championnat de Belgique de football. L’Antwerp, 3e, revient provisoirement à 10 points du leader, Genk. Le Standard reste bloqué au sixième rang avec 34 unités.

Merveille Bokadi, auteur d’un but contre-son-camp en fin de première mi-temps, a évoqué cette défaite au micro d’Eleven Sport. Le défenseur explique ainsi sur le plan de jeu instauré : « C’était un match compliqué. Lors des derniers matchs, on avait tenté de presser haut. Cet après-midi, cela n’a pas factionné. On doit relever la tête et penser au prochain match. »

Il a évoqué également les espaces laissés par les Rouches ce dimanche : « on doit retravailler les erreurs qu’on a faîtes aujourd’hui. C’était un match très compliqué. »

Et d’ajouter sur l’exclusion polémique de Cimirot : « Je n’ai pas vu l’action. Mais ça nous a déstabilisé alors qu’on n’était pas trop mal en deuxième mi-temps. Après l’exclusion, cela a été plus compliqué »