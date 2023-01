«Sauve qui veut», des formations de secourisme accessibles à Huy, Modave, Wanze

Plusieurs modules sont proposés à tout public : des urgences absolues aux plaies, brûlures et traumas en passant par la réanimation. « Celle qui fonctionne le mieux c’est celle de 2h30 sur les urgences pédiatriques. On y apprend l’approche de l’enfant blessé en toute sécurité par une simulation d’accident. Les bilans vitaux, la mise en PLS, la réanimation de l’enfant et du bébé en théorie et en pratique. On répond aussi aux questions diverses. En ce moment, c’est surtout sur les méningites et les bronchiolites », décrit le formateur. « Souvent, ce sont des jeunes parents ou des grands-parents mais nous proposons aussi la formation aux crèches communales ou aux accueillantes d’enfants. »

Dès 8 ans

Comment apprendre tant de choses en si peu de temps ? « On vient avec cinq mannequins, ce qui permet le travail en sous-groupes. Nous avons créé nos propres fiches qui permettent aussi de désigner un délégué superviseur qui peut vérifier si les actes sont bien posés dans chaque groupe. Et le formateur tourne dans les différents groupes », ajoute Sébastien Pierre. Parmi les formés, près de 70 % sont des femmes. Et souvent, des jeunes. « Nos formations sont accessibles à partir de 12 ans, ou 10 ans si l’enfant est accompagné d’un parent car les accidents sont simulés avec des maquillages faits à la main. Ça peut être confrontant. »