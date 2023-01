Plusieurs jobs étudiants à pourvoir lors de l’action «job étudiant» à Marchin

Le mercredi 25 janvier, les services communaux marchinois se mobilisent au service des jeunes de la commune et des environs en les soutenant dans leurs démarches pour décrocher un job étudiant à l’occasion de cette 5e édition de l’action job étudiant.

Entre 16h et 19h, les services et les partenaires répondront aux questions et proposeront des pistes concrètes aux jeunes intéressés. L’agence de développement local (ADL), l’accueil extrascolaire et le Centre sportif local, le service Ressources de la commune seront notamment présents pour expliquer les différentes possibilités de travail dans leur secteur. Le projet été solidaire également, et s’ouvrira pour les jeunes, dès 15 ans. Le service Ecrivain Public (de la Bibliothèque Marchin Modave Clavier) proposera de travailler sur le CV et de repartir avec une version imprimée.