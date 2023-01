Un projet pour recouvrir le colombage de la maison Hastir à Stavelot fait bondir l’opposition

La maison Hastir à Stavelot refait parler d’elle. Ce lieu historique, appartenant au peintre résistant Marcel Hastir, a été maltraité ces dernières années. Alors que la commune aimerait le transformer, une des possibilités est de recouvrir les colombages situés du côté de la rue Haute.

Une décision qui, si elle est prise, ne convient pas du tout à l’opposition. Pour Fabienne Detrembleur, qui s’est de nombreuses fois inquiétée du devenir du site, si on recouvre les colombages, Stavelot perdrait une partie de son patrimoine et de son histoire. « Les Stavelotains sont attachés à la mémoire, à leur patrimoine, aux colombages. Et si le colombage extérieur est camouflé, tout le cachet et l’ambiance de ce quartier seront anéantis. Le groupe CitoyenS ! ne souscrira jamais au saccage de notre patrimoine. »