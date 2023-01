Les parents de la petite Lou-ana, 2 mois, ont besoin de votre aide: «Quand la mauvaise nouvelle est tombée, le monde alentour n’existait plus…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lou-Ana est née le 22 novembre 2022 au terme d’une grossesse parfaite et d’un accouchement tout aussi parfait. À la naissance, tout paraissait normal. Le lendemain, la température du bébé chutait de manière anormale. Après examens, le diagnostic tombait : Lou-Ana souffre d’une malformation cardiaque. Elle est opérée dix jours après sa naissance.

Âgée aujourd’hui de deux mois, la petite fille continue de se battre et de s’accrocher à la vie. Cependant, les traitements et les opérations coûtent chers. Et le combat mené par la petite Lou-ana n’est pas gagné. Ses parents font donc appel à votre générosité. Ils ont ouvert une cagnotte pour récolter des dons qui serviront à financer les traitements et les médicaments de leur petit bout.