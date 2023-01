Les Pionniers de Huy offrent leurs services pour financer leur camp: «Nous allons rénover un éco-village dans le nord de l’Espagne»

Les pionniers de la 4VM (unité de la collégiale de Huy) lancent un appel à la population pour financer leur projet de camp d’été 2023. En enchaînant les petits boulots, ce groupe de 35 jeunes de 16 à 18 ans espère pouvoir récolter les fonds nécessaires pour pouvoir se rendre en Espagne accompagné d’une dizaine d’animateurs. Un double projet Ce voyage n’est pas uniquement récréatif. Les pionniers de Huy ont à cœur d’apprendre et de partager. « Le projet sera double et se divisera en deux moments distincts, précise Bertrand Roumasche, chef responsable de l’unité. Nous passerons d’abord 5 jours dans un éco-village pour un projet humanitaire dans le nord de l’Espagne. Ensuite, nous passerons à une partie un peu plus culturelle. Tout n’est pas encore défini mais nous souhaitons rester dans la même région et nous imprégner de la culture en faisant des visites et différents city-trip. »

Le village de Viacamp deviendra un éco-village pour acceuillir toute une communauté. - DR

Eco-village La partie la plus importante de ce séjour se déroulera dans le village de Viacamp dans la province de Huesca. « Je suis rentré en contact avec le directeur d’une association en charge de rénover un village de plus de 1.000 qui a été abandonné, explique Marine De Coquéau, animatrice en charge du projet. L’objectif serait de transformer cet endroit non habitable en un éco-village. Cela signifie qu’il y a une philosophie zéro déchets autour de cette rénovation. La communauté qui souhaite s’y installer promeut un mode de vie totalement écologique, utilise des méthodes et des matériaux respectueux de l’environnement et souhaite, sur le long terme, pouvoir vivre presque entièrement en autarcie. »