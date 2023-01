«Pas ici»: lancement d’un site contre les messages haineux en ligne

Les community managers belges tirent la sonnette d’alarme. Une enquête menée par Textgain, un spin-off de l’Université d’Anvers (UAntwerpen), révèle que les discours haineux en ligne ont fortement augmenté ces dernières années. « Textgain a étudié, avec l’aide d’une intelligence artificielle, les messages haineux sur les réseaux sociaux. Les chiffres ne mentent pas : on constate que le nombre d’incidents a doublé en à peine 2 à 3 ans. Et il ne s’agit ici que d’une estimation prudente. Les discours haineux en ligne représentent un problème sociétal grave, qui n’est toujours pas pris suffisamment au sérieux », explique Guy De Pauw, CEO de Textgain.

Le site internet pasici.be a pour but d’aider les community managers à lutter contre les messages haineux en ligne. Ils pourront renvoyer vers ce site internet toute personne ayant publié un message ou un commentaire qui leur apparaîtrait irrespectueux. « Pas ici » édicte une série de règles de base pour les commentaires en ligne, comme ne pas tolérer les insultes, les remarques racistes ou le harcèlement. Le site fournit également une série de trucs et astuces pratiques pour aider les community managers à faire face aux messages haineux en ligne.

Les entreprises et organisations à l’initiative ne sont pas les seules à remarquer la problématique croissante des messages à caractère haineux. Des entreprises telles que Google Belgium, Proximus, Telenet, la Stib, Hyundai, Bpost et Microsoft s’associent à l’initiative. Les associations sectorielles Belgian Association of Marketing (BAM), UBA, ACC, Kortom et CSquare soutiennent également « Pas ici », tout comme Meta, la maison mère derrière Facebook et Instagram.