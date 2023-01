Jean-Marie Snauwaert, personnalité de Beaumont et Barbençon, s’est éteint ce samedi 21 janvier, à l’âge de 66 ans: «C’était un homme très investi dans son village et passionné par la culture»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Connu par de nombreux Beaumontois, Jean-Marie Snauwaert était très actif dans bien des domaines à Beaumont, mais aussi à Barbençon, village auquel il était très attaché.

« Mes premières pensées vont évidemment, à la famille de Jean-Marie Snauwaert. C’était un homme passionné, un vrai Barbençonnais ! Il est l’un des principaux acteurs ayant œuvré à la reconnaissance de Barbençon comme le plus beau village de Wallonie. À Beaumont, il faisait partie de la majorité ICI de 1988 à 2018, il ne s’était pas représenté à la fin de son mandat. Il était également licencié en langues germaniques et enseignait l’anglais et le néerlandais. Je l’ai eu en tant que professeur, c’était un enseignant excellent », déclare Bruno Lambert, le bourgmestre de Beaumont.