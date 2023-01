Un millier de personnes à Bruxelles pour exiger la libération d’Olivier Vandecasteele: «La Belgique doit exercer une pression maximale sur les autorités iraniennes» (photos)

«Ses conditions de détention sont extrêmement difficiles et vont à l’encontre des droits humains et de l’interdiction de la torture», a déploré le directeur de la branche flamande d’Amnesty International, Wies De Graeve, à l’origine de l’action avec son homologue francophone.

«Il n’a pas bénéficié d’un procès équitable; les charges retenues contre lui étaient peu claires et il n’a pas pu choisir son avocat. Nous nous mobilisons dans le monde entier pour exiger sa libération immédiate. Dans l’intervalle, ses droits doivent être respectés, ses conditions de détention s’améliorer et il doit pouvoir bénéficier de l’assistance médicale dont il a besoin.»

«La Belgique doit exercer une pression maximale sur les autorités iraniennes afin que la détention arbitraire d’Olivier Vandecasteele prenne fin dans les plus brefs délais», a-t-il ajouté. «La Belgique devrait aussi examiner comment elle peut, en coopération avec d’autres pays, empêcher l’Iran de continuer à utiliser la détention arbitraire des personnes comme moyen de pression politique. La prise d’otages est considérée comme un crime.

Des gants, des bonnets, des pulls et des écharpes ont également été collectés lors de la manifestation. «Lors de discussions avec sa famille, il a expliqué avoir terriblement froid dans sa cellule», a indiqué Olivier Van Steirtegem, porte-parole du Comité de soutien à Olivier Vandecasteele. «La collecte de vêtements chauds est une action de solidarité symbolique pour demander plus de chaleur pour Olivier, et une amélioration de ses conditions de détention. Les vêtements récoltés seront remis à la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés.

En parallèle, une pétition réclamant la libération de l’humanitaire belge a également été lancée via Change.org. Elle a déjà recueilli près de 150.000 voix.