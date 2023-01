Honteux à Roux: un chiot frigorifié et affamé retrouvé dans une boîte sur la place Gambetta

« Il est plutôt maigre, mais a toutes ses dents et semble en bonne santé. Lundi, j’irai l’amener chez une amie vétérinaire pour s’assurer que c’est le cas. J’ai publié ce message à l’intention d’une association compétente, qui pourra s’occuper de mettre le petit à l’adoption, comme le prévoit la loi. Il ne porte pas de puce, est entièrement noir à l’exception d’une tache blanche au cou et aux pattes. Je ne pense pas que ce soit un chihuahua, il ressemble plus à un border collie. Je le garderai jusqu’à ce qu’une association s’en charge. Il faut vraiment être sans âme pour abandonner un chiot par ce froid dans une boîte », s’insurge Manuel.

